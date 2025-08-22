Пашинян: На армяно-азербайджанских пограничных пунктах будут введены упрощения - Mediamax.am

Пашинян: На армяно-азербайджанских пограничных пунктах будут введены упрощения


Фото: dw.com


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что «на контрольно-пропускных пунктах армяно-азербайджанской границы будут введены упрощения».

«В Вашингтонской декларации чётко прописаны пять принципов, на основе которых действует это соглашение: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, неприкосновенность границ и взаимность».

 

Во многих развитых странах мира отсутствуют привычные нам формы таможенного и пограничного контроля, в частности, действуют совершенно новые процедуры при использовании биометрических паспортов.

 

Мы введем упрощения не только на пунктах пропуска на армяно-азербайджанской границе, но и на всех пограничных пунктах, чтобы максимально упростить бизнес- экспорт, импорт, транзит.

 

Мы готовы к любому упрощению, которое вписывается в рамки пяти принципов», – заявил Никол Пашинян на брифинге для журналистов после заседания правительства.

 

Подводя итоги своего выступления, он отметил, что «наступила эпоха мира, и граждане Армении с удовлетворением восприняли факт установления мира».

