Пашинян и Оверчук обсудили вопросы двусторонней повестки

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер России Алексей Оверчук обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи собеседники затронули актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

«Была затронута динамика объемов товарооборота, а также ход реализации совместных программ.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении правительства.