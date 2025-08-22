Пашинян и Оверчук обсудили вопросы двусторонней повестки

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер России Алексей Оверчук обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией.
Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи собеседники затронули актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
«Была затронута динамика объемов товарооборота, а также ход реализации совместных программ.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении правительства.
