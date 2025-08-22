Пашинян и Оверчук обсудили вопросы двусторонней повестки - Mediamax.am

Пашинян и Оверчук обсудили вопросы двусторонней повестки


Фото: gov.am


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер России Алексей Оверчук обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи собеседники затронули актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. 

 

«Была затронута динамика объемов товарооборота, а также ход реализации совместных программ.

 

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении правительства.

