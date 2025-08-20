Пезешкиан: Делегирование проблем в регионе осложнит ситуацию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «настало время провести работы по выводу отношений с Ираном на уровень стратегического партнерства».

В совместном заявлении, сделанным с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване, Никол Пашинян отметил, что визит президента Ирана «придаст новый импульс и качество армяно-иранским дружественным отношениям».

«Мы подробно обсудили с президентом Ирана вопросы регионального мира и снятия блокады с экономической инфраструктуры. Армения и армянский народ высоко ценят четкую позицию Ирана в отношении территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Армении. Для Армении и Ирана неприкосновенность международных границ и бесперебойная связь между нашими государствами имеют жизненно важное значение»,- заявил Никол Пашинян.

Он отметил, что представил президенту Ирана подробности совместной декларации, подписанной 8 августа, а также парафированного соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Одно из наших ключевых соглашений с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе. На практике это откроет новые возможности для железнодорожного сотрудничества между Арменией и Ираном, в том числе посредством железнодорожной линии Нахичевань-Джульфа, что обеспечит Ирану железнодорожный доступ к Армении и, в конечном итоге, к Чёрному морю»,- заявил Пашинян.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что придаёт большое значение армяно-иранским отношениям и многовековым связям между народами.

«Мы всегда защищали территориальную целостность Армении, и это наша политика. Мы против применения какой-либо силы в регионе. Управление в регионе должно быть кавказским, и делегирование проблем державам за пределами региона ещё больше осложняет ситуацию.

Для Ирана мир на Кавказе является стратегическим приоритетом, мы поддерживаем мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном».