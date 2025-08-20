Президент Ирана прибыл в Армению: «Соседние страны - приоритет»

Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом.

Как сообщает «Арменпресс», в аэропорту «Звартноц» президента Ирана встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Визит в Армению - продолжение приоритетных визитов в наши соседние страны. Соседние страны - приоритет для построения и развития отношений.

У нас прочные стратегические отношения с нашим соседом и другом Арменией. Мы всегда стремились строить хорошие отношения друг с другом в социальных, политических, экономических и культурных вопросах, - заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в аэропорту «Мехрабад» перед отбытием в Ереван.

«Предоставлены необходимые условия, и сообщение между Ираном и Арменией максимально облегчено. Поэтому в ходе этого визита мы обсудим пути укрепления наших соглашений и связей, включая коммуникационные и культурные маршруты, в частности, коридор «Север-Юг».

Что касается маршрута «Восток-Запад», он, естественно, станет удобной площадкой для развития торгового пути в этом направлении, и мы стремимся к его расширению», - заявил президент Ирана.

Комментируя опасения по поводу присутствия американских компаний в Армении после заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Масуд Пезешкиан отметил, что «естественно испытывать опасения по поводу присутствия американских компаний в регионе».

«Поскольку они действуют от имени определенной компании и в будущем могут заниматься другой деятельностью. Мы обсудим эти вопросы с официальными лицами Армении».