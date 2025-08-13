Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турци - Mediamax.am

Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турци


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом представил итоги переговоров, состоявшихся в США.

«Премьер-министр Армении отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создает возможность для формирования нового качества регионального сотрудничества.

 

Были также обсуждены вопросы двусторонней повестки армяно-турецких отношений, в частности, ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Премьер-министр отметил, что атмосфера для реализации этих договоренностей как никогда благоприятна.

 

Собеседники договорились продолжить активный политический диалог», - говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.

Выбор редактора
