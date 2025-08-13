Пашинян обсудил с Путиным вашингтонские соглашения - Mediamax.am

Пашинян обсудил с Путиным вашингтонские соглашения


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре обсудили итоги переговоров, состоявшихся в США 8 августа.

Премьер-министр Армении выразил убеждённость, что установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для сторон, но и для всех стран региона.

 

«Собеседники договорились о продолжении активных контактов и политического диалога», - говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.

 

Официальный сайт президента России сообщает, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе армянской стороны.

 

«Никол Пашинян представил подробную информацию об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов по обеспечению стабильного мира между Ереваном и Баку. Российская сторона подтвердила готовность в соответствии с трёхсторонними договорённостями на высшем уровне в 2020–2022 годах содействовать всеобъемлющей нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе», - говорится в заявлении Кремля.

