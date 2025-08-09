В Вашингтоне подписаны несколько двусторонних и трёхсторонних документов

Ереван /Медиамакс/. После переговоров, состоявшихся в Белом доме, Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп официально договорились об эксплуатации «Маршрута Трампа».

Президент США Дональд Трамп отметил, что подписываемая декларация предусматривает создание «Пути Трампа во имя международного мира и процветания». Трамп уточнил, что название предложили Пашинян и Алиев, он сам не просил об этом.

«Мы достигаем мира, Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить войну, установить дипломатические отношения, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга»,- сказал Трамп.

Президент США добавил: «Маршрут позволит Азербайджану добраться до Нахичевани, полностью уважая суверенитет Армении. Армения также создаёт исключительное партнёрство с США для развития этого коридора, срок может быть продлён до 99 лет, обещали продлить ещё на 99 лет и после 99 лет. Мы ожидаем серьёзные инфраструктурные разработки, американские компании с нетерпением ждут возможности войти в эти страны и потратить большие суммы, что принесёт экономические выгоды нашим трём государствам».

«Армения будет сотрудничать с США в создании Маршрута Трампа», - заявил Никол Пашинян. «Поздравляю всех нас, страны нашего региона, поздравляю мир: в результате этого мир станет лучше»,- сказал он.

В Белом доме министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов предварительно подписали соглашение «Об установлении мира и межгосударственных отношений между РА и АР», текст которого будет опубликован вечером 11 августа.

«Предварительное подписание мирного соглашения проложит путь к окончанию десятилетиями длившегося конфликта между РА и Азербайджаном и откроет новую эпоху»,- сказал по этому поводу Никол Пашинян.

Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил: «Я уверен, что Армения и Азербайджан найдут мужество помириться, народы также помирятся, мы обеспечим светлое будущее нашим детям».

Министры иностранных дел также подписали совместное обращение в ОБСЕ относительно закрытия процессов Минской группы ОБСЕ и связанных структур.

Объясняя, почему Армения и Азербайджан предварительно подписали мирный договор именно в США, Пашинян пояснил:

«Мы увидели очень активное и живое понимание со стороны США наших зафиксированных принципов, речь идёт о принципах территориальной целостности, суверенитета, правомочности и взаимности, именно по этой ключевой причине это направление активизировалось и добилось успеха», - подчеркнул Пашинян.