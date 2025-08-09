Трамп заявил, что «Пашинян и Алиев сегодня официально заключат мир»

Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп заявил, что «церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоится 8 августа в Белом доме».

«Алиев и Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного договора.

Соединённые Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами о совместном использовании экономических возможностей, чтобы мы могли раскрыть весь потенциал региона Южного Кавказа.

Я очень горжусь этими мужественными лидерами, которые поступают правильно во благо великих народов Армении и Азербайджана.

Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединённых Штатов и всего мира», - написал президент США.