Трамп заявил, что «Пашинян и Алиев сегодня официально заключат мир»

Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп заявил, что «церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоится 8 августа в Белом доме».
«Алиев и Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного договора.
Соединённые Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами о совместном использовании экономических возможностей, чтобы мы могли раскрыть весь потенциал региона Южного Кавказа.
Я очень горжусь этими мужественными лидерами, которые поступают правильно во благо великих народов Армении и Азербайджана.
Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединённых Штатов и всего мира», - написал президент США.
