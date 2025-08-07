Пашинян встретится с Алиевым и Трампом в Вашингтоне

Ереван /Медиамакс/. 7-8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Соединенные Штаты Америки.
Пресс-служба правительства Армении сообщила, что в Вашингтоне Никол Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом для углубления стратегического партнерства между Арменией и США.
«Также состоится трехсторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленная на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе», - говорится в сообщении правительства Армении.
