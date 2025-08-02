Минская группа не смогла создать условия для диалога, заявил Лавров - Mediamax.am

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Минская группа не смогла создать условия для диалога, заявил Лавров


Фото: REUTERS (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ не смогла создать условия для диалога между конфликтующими сторонами.

Глава российской дипломатии пишет об этом в статье «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной сегодня в «Российской газете».

 

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«ОБСЕ не справилась и в Нагорном Карабахе. Минская группа так и не смогла создать условия для диалога между конфликтующими сторонами, а после того, как ее западные участники вышли из взаимодействия с Россией, она и вовсе утратила всякий смысл», - заявил Лавров.

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