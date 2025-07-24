Ереван /Медиамакс/. Руководитель программы «Политический диалог Южный Кавказ» фонда Аденауэра Якоб Вёлленштайн считает, что правительство Никола Пашиняна должно выполнить свои обещания относительно реформ и искоренения коррупции в собственных рядах.

Вёлленштайн пишет об этом в статье «Сорванный переворот в Армении? Конфликт с руководством цервки обостряется», опубликованной на сайте фонда Аденауэра.

В заключительной части статьи автор пишет:

«Недавние потрясения обнажили огромное давление, под которым сейчас действует правительство Армении. Вызовы - внутренние и геополитические - являются грозными. Премьер-министр Пашинян сталкивается с растущим числом противников, многие из которых не просто надеются на его провал, но активно работают над тем, чтобы его добиться. Если Россия действительно сыграла скрытую роль в недавних событиях, то демократически избранное руководство Армении борется с оппонентами, которые не играют по правилам конституционного порядка или честной политической конкуренции.

В случае появления конкретных доказательств попытки переворота при поддержке Кремля, решительный правовой ответ против доказанных заговорщиков был бы оправдан. Но даже это не оправдало бы риторических крайностей, которые оттолкнули даже некоторых сторонников Пашиняна. В столь геополитически нестабильном регионе как Южный Кавказ, Армении нужно больше, чем просто стойкость - ей нужны союзники.

Визит главы внешней политики ЕС Кайи Каллас в конце июня был широко воспринят как исторический. Её обещания продолжить поддержку со стороны Брюсселя и стран-членов ЕС были тепло встречены. Но символические жесты должны подкрепляться содержанием. Западные партнёры Армении должны помочь стране диверсифицировать источники энергии, укрепить экономику и построить демократическую устойчивость.

В конечном счёте сильнейшим гарантом любой демократии является её народ. Задача правительства - повести общественность по трудному пути к региональному примирению, открытым границам, стратегическому отдалению от России и более глубокой интеграции с Западом. Обнадёживает, что 1 июля Пашинян пообещал воздержаться от использования провокационных выражений в публичном дискурсе. Но одних слов недостаточно. Его правительство также должно выполнить свои обещания - особенно в отношении реформ и искоренения коррупции в собственных рядах».