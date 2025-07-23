Пашинян посетит Россию с рабочим визитом - Mediamax.am

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Пашинян посетит Россию с рабочим визитом


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что Пашинян примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды.

 

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что в конференции примут участие делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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