Пашинян встретится с руководителями ЕС в Брюсселе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня с рабочим визитом в Брюссель.

Сегодня запланирована его трехсторонняя встреча с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Никол Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по расширению Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Медиамакс отмечает, что в мае этого года в Тиране в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян встречался с Коштой и фон дер Ляйен.

Обсуждались вопросы повестки углубления отношений Армения-Европейский союз, подчеркивалась важность развития двустороннего сотрудничества, особенно в сферах укрепления демократии, экономической интеграции, модернизации инфраструктур и реформ.

Никол Пашинян заявлял о готовности правительства Армении продолжать углубление сотрудничества с ЕС.