Пашинян встретится с руководителями ЕС в Брюсселе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня с рабочим визитом в Брюссель.
Сегодня запланирована его трехсторонняя встреча с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Никол Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по расширению Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.
Медиамакс отмечает, что в мае этого года в Тиране в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян встречался с Коштой и фон дер Ляйен.
Обсуждались вопросы повестки углубления отношений Армения-Европейский союз, подчеркивалась важность развития двустороннего сотрудничества, особенно в сферах укрепления демократии, экономической интеграции, модернизации инфраструктур и реформ.
Никол Пашинян заявлял о готовности правительства Армении продолжать углубление сотрудничества с ЕС.
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