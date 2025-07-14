Пашинян встретится с руководителями ЕС в Брюсселе - Mediamax.am

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Пашинян встретится с руководителями ЕС в Брюсселе


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня с рабочим визитом в Брюссель.

Сегодня запланирована его трехсторонняя встреча с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

 

Никол Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по расширению Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

 

Медиамакс отмечает, что в мае этого года в Тиране в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян встречался с Коштой и фон дер Ляйен. 

Обсуждались вопросы повестки углубления отношений Армения-Европейский союз, подчеркивалась важность развития двустороннего сотрудничества, особенно в сферах укрепления демократии, экономической интеграции, модернизации инфраструктур и реформ.

 

Никол Пашинян заявлял о готовности правительства Армении продолжать углубление сотрудничества с ЕС.

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