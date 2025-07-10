Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала «ложные заголовки» и «безосновательный шум»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян выступила с комментарием, который представляем полностью:

«Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян сегодня в ответ на вопрос журналиста подтвердил принципиальную позицию Еревана относительно разблокирования региональных коммуникаций. Замминистра неоднократно подчеркнул принципы, считающиеся ключевыми для Армении, включая суверенитет, территориальную целостность и национальную юрисдикцию, которым должны соответствовать обсуждаемые предложения и решения, не оставив места для разночтений. Заместитель министра четко отверг термин и явление «контроля» со стороны третьего субъекта.

Несмотря на это, в прессе и различными пользователями социальных сетей тема была искажена с целью распространения ложных заголовков и создания безосновательного шума на фоне переговоров в Абу-Даби.

Подчеркиваем еще раз, что видение разблокирования коммуникаций основано на вышеупомянутых фундаментальных принципах и призываем партнеров из СМИ воздерживаться от публикаций и деятельности, умышленно искажающих реальность. Ожидаем удаления искаженных публикаций по данной теме, их опровержения и распространения данной публикации.

Прямая цитата из слов заместителя министра Сафаряна: «Этот процесс должен осуществляться в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Республики Армения, если это будет соответствовать этим принципам - да, может быть осуществлено».