Trend: Пашинян и Алиев обсуждали вопрос парафирования мирного соглашения - Mediamax.am

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Trend: Пашинян и Алиев обсуждали вопрос парафирования мирного соглашения


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Азербайджанское агентство Trend пишет, что встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби «прошла в конструктивной атмосфере».

«Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения», - говорится в сообщении.

 

Ранее сегодня МИД Армении выступил сегодня с сообщением по итогам встречи сегодня в Абу-Даби.

 

«Премьер-министр Армении и президент Азербайджанской республики встретились в Абу-Даби и обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

 

Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат.

 

Лидеры, отметив прогресс в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.

 

Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами.

 

Премьер-министр Республики Армения и президент Азербайджанской Республики выразили благодарность Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за теплое гостеприимство и организацию их двусторонней встречи», - говорится в сообщении.

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