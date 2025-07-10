Пашинян и Алиев договорились продолжить двусторонние переговоры

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении выступил с сообщением по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшейся сегодня в Абу-Даби.
«Премьер-министр Армении и президент Азербайджанской республики встретились в Абу-Даби и обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат.
Лидеры, отметив прогресс в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.
Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами.
Премьер-министр Республики Армения и президент Азербайджанской Республики выразили благодарность Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за теплое гостеприимство и организацию их двусторонней встречи», - говорится в сообщении.
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