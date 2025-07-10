У Пашинян и Алиева будет «свободное обсуждение», считает Липаритян

Ереван /Медиамакс/. На сегодняшней встрече руководителей Армении и Азербайджана в Абу-Даби будут обсуждаться открытие коммуникаций между двумя странами, демаркация границы и другие вопросы, остающиеся неразрешенными.

Об этом в интервью Русской службе BBC сказал историк, бывший главный советник первого президента Армении Жирайр Липаритян. BBC отмечает, что к «его мнению прислушивается армянское правительство».

«Думаю, на повестке будут все вопросы. Это будет свободное обсуждение, которое важнее, чем концентрация на одном вопросе», - сказал Липаритян.

Комментируя требования Азербайджана об изменении Конституции Армении, он отметил:

«Я уверен, что вопрос конституции может быть разрешен каким-то промежуточным соглашением. Смена конституции - не единственный вариант, и я уверен, что в Баку осознают, какой это сложный процесс».

По словам Липаритяна, встреча в Абу-Даби в первую очередь является сигналом, что в условиях неопределенности и нескольких параллельных глобальных конфликтов, лидеры Армении и Азербайджана поддерживают связь и общаются напрямую, без посредников.

«Непредсказуемость - наверное, главная отличительная черта современных международных отношений. И хотя некоторые считают, что непредсказуемость и хаос могут быть креативными, в нашем регионе хаос царил очень долго, и ничего хорошего это нам не принесло», - отметил Жирайр Липаритян.