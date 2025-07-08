Лавров и Фидан подтвердили настрой на дальнейшую координацию - Mediamax.am

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Лавров и Фидан подтвердили настрой на дальнейшую координацию


Фото: twimg.com


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели «обстоятельный обмен мнениями по текущей международной ситуации».

Как сообщает МИД России, на встрече 7 июля в Рио-де-Жанейро в кулуарах саммита BRICS министры подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических ведомств в целях содействия снижению напряженности в регионе и политическому урегулированию существующих конфликтов».

 

Лавров и Фидан обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе ход реализации стратегических проектов в сфере энергетики. 

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