Лавров и Фидан подтвердили настрой на дальнейшую координацию

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели «обстоятельный обмен мнениями по текущей международной ситуации».
Как сообщает МИД России, на встрече 7 июля в Рио-де-Жанейро в кулуарах саммита BRICS министры подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических ведомств в целях содействия снижению напряженности в регионе и политическому урегулированию существующих конфликтов».
Лавров и Фидан обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе ход реализации стратегических проектов в сфере энергетики.
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