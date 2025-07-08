Москва: Армении следует поддерживать «конструктивный информационный фон вокруг России» - Mediamax.am

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Москва: Армении следует поддерживать «конструктивный информационный фон вокруг России»


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин довел до посла Армении в РФ Гургена Арсеняна «позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей».

В сообщении МИД России о состоявшейся 7 июля встрече Галузина и Арсеняна отмечается, что обсуждались вопросы двусторонней и региональной повестки, была «проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов».

 

Российская сторона подтвердила свое предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении.

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