Москва: Армении следует поддерживать «конструктивный информационный фон вокруг России»

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин довел до посла Армении в РФ Гургена Арсеняна «позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей».
В сообщении МИД России о состоявшейся 7 июля встрече Галузина и Арсеняна отмечается, что обсуждались вопросы двусторонней и региональной повестки, была «проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов».
Российская сторона подтвердила свое предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении.
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