Москва: Армении следует поддерживать «конструктивный информационный фон вокруг России»

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин довел до посла Армении в РФ Гургена Арсеняна «позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей».

В сообщении МИД России о состоявшейся 7 июля встрече Галузина и Арсеняна отмечается, что обсуждались вопросы двусторонней и региональной повестки, была «проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов».

Российская сторона подтвердила свое предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении.