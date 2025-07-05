В Турции Армению считают потенциальным «стратегическим активом» - Mediamax.am

873 просмотров

В Турции Армению считают потенциальным «стратегическим активом»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Армения может стать «стратегический активом» для Турции.

Об этом пишет сотрудник турецкого Центра евразийских исследований Теоман Эртугрул Тулун в статье «Визит Пашиняна: новые параметры армяно-турецкой нормализации».

 

Комментируя текущую ситуацию в процессе нормалищации отношений, автор пишет:

 

«Подход «никаких предварительных условий», принятый обеими сторонами, должен быть сохранен и усилен, позволяя вести сфокусированный, технический диалог по взаимовыгодным вопросам. Армяно-азербайджанский мирный процесс должен продвигаться параллельно, поскольку Турция ясно дала понять, что полная нормализация зависит от стабильного и всеобъемлющего урегулирования на Южном Кавказе. 

 

Внешние акторы, особенно Европейский союз и Соединенные Штаты, должны играть конструктивную роль, поощряя прозрачность и предоставляя стимулы для устойчивого взаимодействия без навязывания жестких шаблонов», - отметил Тулун.

 

«С турецкой точки зрения, стабильная Армения - это не только дипломатическое достижение, но и стратегический актив. Это облегчило бы региональные торговые коридоры, укрепило лидерство Турции на Южном Кавказе и способствовало бы долгосрочному видению мирной, взаимосвязанной Евразии. Для Армении нормализация предлагает путь выхода из региональной изоляции и возможность переопределить свою роль в быстро меняющемся геополитическом ландшафте. Хотя риски реальны и процесс остается уязвимым, текущий момент, возможно, является самым обещающим за десятилетия», - заключает автор. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Июль 4, 2025 15:48
Алиев заявил о важности обеспечения прав «западных азербайджанцев»

Внешняя политика | Июль 4, 2025 16:16
«Мир с Турцией стал средством выживания для Пашиняна»

Внешняя политика | Июль 4, 2025 14:42
В Турции Армению считают потенциальным «стратегическим активом»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025