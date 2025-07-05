В Турции Армению считают потенциальным «стратегическим активом»

Ереван /Медиамакс/. Армения может стать «стратегический активом» для Турции.

Об этом пишет сотрудник турецкого Центра евразийских исследований Теоман Эртугрул Тулун в статье «Визит Пашиняна: новые параметры армяно-турецкой нормализации».

Комментируя текущую ситуацию в процессе нормалищации отношений, автор пишет:

«Подход «никаких предварительных условий», принятый обеими сторонами, должен быть сохранен и усилен, позволяя вести сфокусированный, технический диалог по взаимовыгодным вопросам. Армяно-азербайджанский мирный процесс должен продвигаться параллельно, поскольку Турция ясно дала понять, что полная нормализация зависит от стабильного и всеобъемлющего урегулирования на Южном Кавказе.

Внешние акторы, особенно Европейский союз и Соединенные Штаты, должны играть конструктивную роль, поощряя прозрачность и предоставляя стимулы для устойчивого взаимодействия без навязывания жестких шаблонов», - отметил Тулун.

«С турецкой точки зрения, стабильная Армения - это не только дипломатическое достижение, но и стратегический актив. Это облегчило бы региональные торговые коридоры, укрепило лидерство Турции на Южном Кавказе и способствовало бы долгосрочному видению мирной, взаимосвязанной Евразии. Для Армении нормализация предлагает путь выхода из региональной изоляции и возможность переопределить свою роль в быстро меняющемся геополитическом ландшафте. Хотя риски реальны и процесс остается уязвимым, текущий момент, возможно, является самым обещающим за десятилетия», - заключает автор.