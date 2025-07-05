Пашинян заявил о важности углубления стратегического партнерства с США

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу по случаю национального праздника - Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

В послании, в частности, говорится:

«Армению и Соединенные Штаты Америки объединяет историческая дружба наших народов, преданность демократическим принципам и христианским ценностям, а также непоколебимая приверженность свободе, достоинству и справедливости.

Армения придает большое значение углублению стратегического партнерства с США и дальнейшему расширению сотрудничества во всех отраслях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах торговли, высоких технологий, энергетики, горнодобывающей промышленности, транспорта и инфраструктуры. Уверен, что совместными усилиями мы выведем наши отношения на еще более высокий уровень на благо народов Армении и США.

Высоко оцениваю Ваше видение прекращения конфликтов и установления мира во всем мире. Надеюсь, что под Вашим руководством США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Подтверждаю неизменную приверженность правительства Республики Армения повестке мира, основанного на принципах суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, а также разблокирования региональной инфраструктуры в соответствии с принципами проекта «Перекресток мира».