Пашинян заявил о важности углубления стратегического партнерства с США - Mediamax.am

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Пашинян заявил о важности углубления стратегического партнерства с США


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу по случаю национального праздника - Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

В послании, в частности, говорится:

 

«Армению и Соединенные Штаты Америки объединяет историческая дружба наших народов, преданность демократическим принципам и христианским ценностям, а также непоколебимая приверженность свободе, достоинству и справедливости.

 

Армения придает большое значение углублению стратегического партнерства с США и дальнейшему расширению сотрудничества во всех отраслях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах торговли, высоких технологий, энергетики, горнодобывающей промышленности, транспорта и инфраструктуры. Уверен, что совместными усилиями мы выведем наши отношения на еще более высокий уровень на благо народов Армении и США.

 

Высоко оцениваю Ваше видение прекращения конфликтов и установления мира во всем мире. Надеюсь, что под Вашим руководством США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Подтверждаю неизменную приверженность правительства Республики Армения повестке мира, основанного на принципах суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, а также разблокирования региональной инфраструктуры в соответствии с принципами проекта «Перекресток мира».

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