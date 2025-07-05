«Властям Азербайджана нужно поддерживать чувство эйфории» - Mediamax.am

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«Властям Азербайджана нужно поддерживать чувство эйфории»


Фото: sputnik-georgia.com


Ереван /Медиамакс/. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев считает, что эскалация в отношениях России и Азербайджана связана с несколькими факторами.

По его словам, один из них обусовлен тем, что «власти Азербайджана видят себя победителями и находятся в состоянии эйфории после установления контроля над Нагорным Карабахом». 

 

«Проблема в том, что связанное с этим событием чувство эйфории нужно поддерживать. И азербайджанские власти нуждаются в новых внешнеполитических успехах. 

 

Именно с желанием поддержать уверенность в собственной непобедимости связаны прошедшие в Азербайджане задержания россиян. Ведь Россия является самым влиятельным соседом страны, что лишний раз должно продемонстрировать населению республики внешнеполитическую силу Баку», - сказал российский эксперт в интервью газете Metro.

 

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