В Москве раскритиковали заявление посла ЕС в Азербайджане

Ереван /Медиамакс/. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление посла Европейского союза в Азербайджане и усомнился в необходимости наличия флагов ЕС на зданиях посольств в России.
«До какой поры в Москве и других российских городах, где действуют представительства стран Евросоюза, над зданиями посольств и консульств, помимо национальных флагов, вывешен флаг ЕС, в общем-то враждебной России организации? Быть может будет достаточно флага ЕС над его представительством в России и только?» - заявил Косачев.
В качестве примера враждебной по отношению к России позиции Евросоюза Косачев привел заявление главы представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко:
«Провокатор от Евросоюза бесцеремонно вмешивается в отношения двух государств, не являющихся членами ЕС».
30 июня глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко заявил:
«Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, приводящем даже к гибели людей, по вине российских сил безопасности».
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