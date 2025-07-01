В Москве раскритиковали заявление посла ЕС в Азербайджане - Mediamax.am

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В Москве раскритиковали заявление посла ЕС в Азербайджане


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление посла Европейского союза в Азербайджане и усомнился в необходимости наличия флагов ЕС на зданиях посольств в России.

«До какой поры в Москве и других российских городах, где действуют представительства стран Евросоюза, над зданиями посольств и консульств, помимо национальных флагов, вывешен флаг ЕС, в общем-то враждебной России организации? Быть может будет достаточно флага ЕС над его представительством в России и только?» - заявил Косачев.

 

В качестве примера враждебной по отношению к России позиции Евросоюза Косачев привел заявление главы представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко: 

 

«Провокатор от Евросоюза бесцеремонно вмешивается в отношения двух государств, не являющихся членами ЕС».

 

30 июня глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко заявил:

 

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, приводящем даже к гибели людей, по вине российских сил безопасности».

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