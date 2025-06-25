Кремль: Москва в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с Карапетяном

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что «Россия находится в контакте с армянскими партнерами, в том числе по вопросу, связанному с арестованным предпринимателем Самвелом Карапетяном».
«Мы находимся в контакте с нашими партнерами в Армении. Ереван - наш важный союзник. Между двумя странами очень развитые и многопрофильные отношения.
Поскольку Карапетян также является гражданином России, соответствующие контакты осуществляются», - сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
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