Кремль: Москва в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с Карапетяном - Mediamax.am

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Кремль: Москва в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с Карапетяном


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что «Россия находится в контакте с армянскими партнерами, в том числе по вопросу, связанному с арестованным предпринимателем Самвелом Карапетяном».

«Мы находимся в контакте с нашими партнерами в Армении. Ереван - наш важный союзник. Между двумя странами очень развитые и многопрофильные отношения.

 

Поскольку Карапетян также является гражданином России, соответствующие контакты осуществляются», - сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

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