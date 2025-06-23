МИД Армении призывает страны ОИС не посягать на ее суверенитет и территориальную целостность

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении «глубоко разочарован искаженными и крайне однобокими формулировками, содержащимися в «Стамбульской декларации», принятой в рамках последней министерской конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС), и резолюциях, представленных по инициативе Азербайджана».

В заявлении МИД Армении отмечается, что акценты, высказанные в этих документах, «противоречат интересам и логике установления прочного мира в регионе».

«Мы обращаем внимание государств-членов ОИС на то, что разговоры о «Западном Азербайджане» под видом прав человека являются явным территориальным притязанием Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, что зафиксировано даже в учредительных документах искусственно созданной для этой цели «организации»», - говорится в заявлении.

МИД Армении обратил внимание членов ОИС на то, что Армения заявила о готовности подписать соглашение без каких-либо задержек, предложив начать консультации о месте и дате его подписания, а также найти конструктивные решения по ряду вопросов, поднятых Азербайджаном.

«Было бы логичнее, если бы заинтересованные в установлении мира в регионе партнеры призвали Азербайджан подписать соглашение без ненужных задержек, воздерживаясь от создания искусственных проблем на этом пути.

МИД Армении призывает государства-члены Организации исламского сотрудничества, присоединившиеся к вышеупомянутым декларации и резолюциям, пересмотреть и решительно отказаться от предвзятых инициатив, направленных против территориальной целостности и суверенитета Армении и ставящих под угрозу процесс урегулирования между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении.