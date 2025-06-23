Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Китай - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Китай


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 -27 июня совершит официальный визит в Китай.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, запланирована встреча Мирзояна с министром иностранных дел Китая Ван И и другие обсуждения.

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