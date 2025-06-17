Пашинян посетит Турцию с «историческим визитом»

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил сегодня, что премьер-министр Никол Пашинян посетит Турцию.
«Подтверждаю, что премьер-министр Пашинян посетит Турцию 20 июня по приглашению президента Турции Эрдогана. Это двусторонний визит.
В ходе визита будут обсуждаться все региональные вопросы. Я думаю, что этот визит станет историческим, поскольку глава Армении впервые нанесет визит такого уровня [в Турцию]», - сказал Ален Симонян в беседе с журналистами.
Накануне МИД Армении сообщал, что заместитель министра Ваган Костанян встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Беррисом Экинджи.
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