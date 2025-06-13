Турция осудила удары Израиля по территории Ирана

Ереван /Медиамакс/. Анкара самым решительном осуждает авиаудары Израиля по территории Ирана.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое цитирует Анатолийское агентство.

В документе говорится, что «действия Тель-Авива представляют собой открытое нарушение международного права и провокацию, служащую реализации проводимой Израилем стратегической политики дестабилизации в регионе».

В МИД Турции акцентировали внимание на том факте, что атаки совершены одновременно с активизацией переговоров по ядерной программе Ирана.

«Это указывает на то, что правительство Нетаньяху не хочет решения каких-либо вопросов дипломатическим путем, и без колебаний ставит под угрозу региональную стабильность и глобальный мир ради своих интересов»,- говорится в заявлении.