Турция осудила удары Израиля по территории Ирана

Ереван /Медиамакс/. Анкара самым решительном осуждает авиаудары Израиля по территории Ирана.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое цитирует Анатолийское агентство.
В документе говорится, что «действия Тель-Авива представляют собой открытое нарушение международного права и провокацию, служащую реализации проводимой Израилем стратегической политики дестабилизации в регионе».
В МИД Турции акцентировали внимание на том факте, что атаки совершены одновременно с активизацией переговоров по ядерной программе Ирана.
«Это указывает на то, что правительство Нетаньяху не хочет решения каких-либо вопросов дипломатическим путем, и без колебаний ставит под угрозу региональную стабильность и глобальный мир ради своих интересов»,- говорится в заявлении.
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