Турция осудила удары Израиля по территории Ирана - Mediamax.am

408 просмотров

Турция осудила удары Израиля по территории Ирана


Фото: turkuvazmedyagrubu.com.tr


Ереван /Медиамакс/. Анкара самым решительном осуждает авиаудары Израиля по территории Ирана.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое цитирует Анатолийское агентство.

 

В документе говорится, что «действия Тель-Авива представляют собой открытое нарушение международного права и провокацию, служащую реализации проводимой Израилем стратегической политики дестабилизации в регионе».

 

В МИД Турции акцентировали внимание на том факте, что атаки совершены одновременно с активизацией переговоров по ядерной программе Ирана. 

 

«Это указывает на то, что правительство Нетаньяху не хочет решения каких-либо вопросов дипломатическим путем, и без колебаний ставит под угрозу региональную стабильность и глобальный мир ради своих интересов»,- говорится в заявлении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Июнь 13, 2025 12:15
Турция осудила удары Израиля по территории Ирана

Внешняя политика | Июнь 13, 2025 09:51
Пашинян выступит в Праге на тему «Армения в меняющемся мире»

Армения и мир | Июнь 12, 2025 17:10
Наступает эра боевых ИИ-дронов
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025