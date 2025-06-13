Пашинян выступит в Праге на тему «Армения в меняющемся мире»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян отправился с однодневным рабочим визитом в Чешскую Республику.
Пресс-служба правительства сообщает, что на форуме «GLOBSEC 2025» премьер примет участие в панельной дискуссии «Используя момент для построения долгосрочных партнерских отношений с соседями» и выступит спикером на дискуссии «Армения в меняющемся мире».
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