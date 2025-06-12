Пашинян выразил уверенность в развитии армяно-российских отношений

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

В поздравительном послании Владимиру Путину Пашинян, в частности, отметил:

«Этот праздник в новейшей истории Российской Федерации - символ преемственности поколений. Каждый год в этот день россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны как начало нового этапа в истории современной России. Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут развиваться и укрепляться во благо народов наших стран».

В послании Михаилу Мишустину, в частности, говорится:

«Этот день является точкой отсчёта в новейшей истории современной России, которая знаменует начало нового этапа развития государства и общества. Убежден, что последовательное многоуровневое сотрудничество по линии правительств Республики Армения и Российской Федерации будет и дальше целенаправленно развиваться, способствуя реализации взаимовыгодных проектов и эффективного использования экономического потенциала двух государств.