Пашинян выразил уверенность в развитии армяно-российских отношений - Mediamax.am

313 просмотров

Пашинян выразил уверенность в развитии армяно-российских отношений


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

В поздравительном послании Владимиру Путину Пашинян, в частности, отметил: 

 

«Этот праздник в новейшей истории Российской Федерации - символ преемственности поколений. Каждый год в этот день россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны как начало нового этапа в истории современной России. Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут развиваться и укрепляться во благо народов наших стран».

 

В послании Михаилу Мишустину, в частности, говорится:

 

«Этот день является точкой отсчёта в новейшей истории современной России, которая знаменует начало нового этапа развития государства и общества. Убежден, что последовательное многоуровневое сотрудничество по линии правительств Республики Армения и Российской Федерации будет и дальше целенаправленно развиваться, способствуя реализации взаимовыгодных проектов и эффективного использования экономического потенциала двух государств.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Июнь 12, 2025 11:54
Пашинян: Подобного шанса у нас в истории не было

Внешняя политика | Июнь 12, 2025 11:38
Пашинян выразил уверенность в развитии армяно-российских отношений

Политика | Июнь 12, 2025 10:13
Пашинян заявил, что у него нет кандидата на пост Католикоса
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025