Захарова: власти Армении не поднимают вопроса о выводе российской базы

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что власти Армении не поднимают вопроса о возможном выводе российской военной базы.

Как сообщает ТАСС, выступая на брифинге в Москве, Мария Захарова отметила:

«Никаких сигналов от Еревана о ее возможном выводе мы не получали. Официальные лица республики подтверждают, в том числе публично, что подобные вопросы на повестке дня не стоят. В Ереване понимают, что российское военное присутствие - это важный элемент архитектуры безопасности в Армении и на всем Южном Кавказе».

Мария Захарова также сказала, что «ничего хорошего НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет».

«Напротив, основная цель, как мы прекрасно понимаем, расшатать регион, создать новые очки напряженности. Надеемся, что и в Баку, и в Ереване в равной мере понимают как нашу обоснованную обеспокоенность по этому поводу, так и в полной мере оценивают риски углубления своего взаимодействия с агрессивными военными блоками», - сказала пресс-секретарь МИД России.