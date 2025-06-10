МИД Азербайджана обвинил в искажении фактов помощника президента России

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил в искажении фактов помощника президента России Владимира Мединского.

Гаджизаде выступил с комментарием после интервью Мединского телеканалу Russia Today 9 июня.

«Удивительно, но, будучи помощником президента Российской Федерации, а также председателем Межведомственной комиссии по историческому образованию России, Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах является древней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана. В то же время вопрос заключается в том, что помощник президента страны, являвшейся сопредседателем Минской группы, либо не осознает, либо не желает осознавать позицию своего государства по данному вопросу.

К сожалению, помощник президента России сравнивает российско-украинскую войну с ситуацией, которая сложилась в Карабахе. Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны и не вел агрессивной войны против какого-либо государства. В 2020 и 2023 годах Азербайджан проводил Отечественную войну и антитеррористические мероприятия на своих суверенных и международно признанных территориях. 44-дневная Отечественная война и антитеррористические мероприятия 2023 года, длившиеся менее суток, привели к полной победе Азербайджана и поражению Армении, положив конец армянской оккупации в соответствии с нормами и принципами международного права.

Рекомендуем Мединскому воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям подобными ошибочными заявлениями по вопросам, выходящим за рамки его полномочий», - говорится в комментарии Гаджизаде, который приводит агентство АЗЕРТАДЖ.

Владимир Мединский 9 июня в передаче «Эффект Санчеса» на RT, в частности, сказал:

«Но если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, прекращение огня, всё что угодно, то это будет... Знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном — Карабах?».