Встреча Пашиняна и Матвиенко продлилась дольше запланированного - Mediamax.am

429 просмотров

Встреча Пашиняна и Матвиенко продлилась дольше запланированного


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

«Валентина Матвиенко выразила благодарность за теплый прием, подтвердив готовность России продолжать сотрудничество с Арменией на основе взаимного уважения и дружбы. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов повестки Армения-Россия, в том числе межпарламентских контактов, экономических и культурных связей», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

 

В сообщении пресс-службы Совета Федерации отмечается, что «переговоры Матвиенко и Пашиняна изначально проходили в индивидуальном формате, они продлились значительно дольше запланированного».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Июнь 6, 2025 15:44
Встреча Пашиняна и Матвиенко продлилась дольше запланированного

Политика | Июнь 6, 2025 14:52
Духовный лидер Азербайджана заявил о «вовлечении в политику» Гарегина Второго

Регион | Июнь 6, 2025 10:01
Турецкий концерн Baykar создал компанию в Азербайджане
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025