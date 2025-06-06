Встреча Пашиняна и Матвиенко продлилась дольше запланированного

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

«Валентина Матвиенко выразила благодарность за теплый прием, подтвердив готовность России продолжать сотрудничество с Арменией на основе взаимного уважения и дружбы. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов повестки Армения-Россия, в том числе межпарламентских контактов, экономических и культурных связей», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

В сообщении пресс-службы Совета Федерации отмечается, что «переговоры Матвиенко и Пашиняна изначально проходили в индивидуальном формате, они продлились значительно дольше запланированного».