Встреча Пашиняна и Матвиенко продлилась дольше запланированного

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.
«Валентина Матвиенко выразила благодарность за теплый прием, подтвердив готовность России продолжать сотрудничество с Арменией на основе взаимного уважения и дружбы. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов повестки Армения-Россия, в том числе межпарламентских контактов, экономических и культурных связей», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
В сообщении пресс-службы Совета Федерации отмечается, что «переговоры Матвиенко и Пашиняна изначально проходили в индивидуальном формате, они продлились значительно дольше запланированного».
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