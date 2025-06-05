Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор - Mediamax.am

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Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре «обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региональных развитий, и договорились о продолжении диалога».

Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам.

 

«Президент Турции поздравил премьер-министра Армении с решением о проведении в Ереване саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года», - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

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