Обсуждены вопросы повестки стратегического партнерства между Арменией и США

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хак обсудили в Ереване вопросы повестки стратегического партнерства между Арменией и США.

«Состоялся обмен мнениями по зафиксированым в уставе партнерства вопросам развития сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, направленным на обеспечение конкретных результатов и укрепление устойчивости Армении. Обсуждены предстоящие программы.

Арарат Мирзоян и Джошуа Хак с удовлетворением отметили активные взаимные визиты, в том числе участие официальных и экспертных кругов США во 2-м международном форуме «Ереванский диалог».

Глава МИД Армении и заместитель помощника госсекретаря США обсудили вопросы региональной безопасности. Арарат Мирзоян подчеркнул, что существует реальная возможность установления мира на Южном Кавказе, и на этом пути подписание соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном станет исторической вехой.

На встрече состоялся обмен мнениями о продолжающихся усилиях по реализации мирной повестки», - говорится в сообщении МИД Армении.