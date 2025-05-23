Весной 2026 года Ереван примет саммит Европейского политического сообщества

Ереван /Медиамакс/. Весной 2026 года в Армении пройдет 8-й саммит Европейского политического сообщества.

Об этом сегодня сообщил в соцсетях премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Будет честью принимать лидеров Европейского политического сообщества в нашей стране, и я благодарю всех лидеров за поддержку этого решения», - написал он.

Саммиты Европейского политического сообщества проводятся дважды в год. Инициатором данного формата считается президент Франции Эмманюэль Макрон.