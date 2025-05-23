Лавров: «Россия искренне желает успеха Армении и Азербайджану»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что «Россия искренне желает успеха Армении и Азербайджану в заключении мирного договора».
«Нужно подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном, мы искренне желаем им успеха в этом. Договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним встречам лидеров России, Армении и Азербайджана. Мы готовы и далее оказывать содействие, если обе стороны в этом заинтересованы», - сказа глава МИД России, выступая на конференции, посвященной историческим южнорусским землям.
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