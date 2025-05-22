Пятый раунд переговоров между Ираном и США состоится 23 мая

Ереван /Медиамакс/. Пятый раунд переговоров между Ираном и США состоится в Риме 23 мая.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Иран согласился на предложение Омана о проведении следующего раунда переговоров.
Дипломат отметил, что иранские переговорщики «полны решимости защищать права и интересы иранского народа».
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