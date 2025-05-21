Алиев ожидает, что руководство Армении примет представителей «Общины Западного Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна начать диалог с «Общиной Западного Азербайджана».

«Глубоко укоренившаяся в армянском обществе ненависть к тюркским народам, миф о «Великой Армении», территориальные претензии к Азербайджану и Турции в конституции этой страны и не предоставление западным азербайджанцам возможности для возвращения препятствуют миру.

Армения должна положить конец своим территориальным претензиям к соседним государствам, предпринять шаги по восстановлению и защите культурного наследия азербайджанцев, дать разрешение на мониторинговую миссию ЮНЕСКО с этой целью и начать диалог с Общиной по вопросу возвращения. Армения должна выразить четкую позицию по вопросу того, когда и на каких условиях западные азербайджанцы смогут вернуться в свои исконные края. Мы ожидаем, что руководство Армении примет представителей Общины в связи с этим вопросом», - говорится в обращении Ильхама Алиева к участникам проходящей в Анкаре конференции «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека».

«Хотел бы особо подчеркнуть, что желание западных азербайджанцев вернуться не означает выдвижение территориальных претензий к Армении, которая должна отказаться от попыток представить это желание в таком свете. Этот вопрос не будет исключен из повестки дня Азербайджана до тех пор, пока возвращение не состоится. Естественно, западным азербайджанцам, которые вернутся в родные края, также должны быть предоставлены гарантии безопасности», - заявил Алиев.