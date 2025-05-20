Сергей Лавров посетит Ереван 20-21 мая

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ереван с рабочим визитом 20-21 мая.

В сообщении МИД РФ говорится, что «запланированы его обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, ожидаются беседы с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном».

«Контакты пройдут в развитие договоренностей, достигнутых 8 октября 2024 года на высшем уровне, а также по итогам визита Арарата Мирзояна в Москву 21 января. В повестке дня – обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь, в ООН. Главы внешнеполитических ведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации», - говорится в сообщении.

Сергей Лавров выступит в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертным сообществом, а также встретится с соотечественниками в Русском доме.

«В Москве рассчитывают, что визит будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон», - отметили в МИД России.