Пашинян и Алиев «подчеркнули важность согласования текста соглашения»

Ереван /Медиамакс/. На встрече в Тиране премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев «обоюдно подчеркнули важность согласования текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном».

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что на встрече в рамках VI саммита Европейского политического сообщества в Тиране «стороны обсудили текущую ситуацию и подчеркнули важность продолжения процесса подписания».