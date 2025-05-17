Пашинян и Алиев «подчеркнули важность согласования текста соглашения»

Ереван /Медиамакс/. На встрече в Тиране премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев «обоюдно подчеркнули важность согласования текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном».
Пресс-служба правительства Армении сообщает, что на встрече в рамках VI саммита Европейского политического сообщества в Тиране «стороны обсудили текущую ситуацию и подчеркнули важность продолжения процесса подписания».
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