Пашинян и Алиев «подчеркнули важность согласования текста соглашения» - Mediamax.am

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Пашинян и Алиев «подчеркнули важность согласования текста соглашения»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. На встрече в Тиране премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев «обоюдно подчеркнули важность согласования текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном».

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что на встрече в рамках VI саммита Европейского политического сообщества в Тиране «стороны обсудили текущую ситуацию и подчеркнули важность продолжения процесса подписания».

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