Пашинян провел краткие беседы с Алиевым и Эрдоганом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.
В рамках этого же мероприятия Пашинян встретился также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Подробности встреч не сообщаются.
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