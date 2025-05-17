Пашинян провел краткие беседы с Алиевым и Эрдоганом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

В рамках этого же мероприятия Пашинян встретился также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробности встреч не сообщаются.