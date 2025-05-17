Пашинян провел краткие беседы с Алиевым и Эрдоганом - Mediamax.am

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Пашинян провел краткие беседы с Алиевым и Эрдоганом


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

 

В рамках этого же мероприятия Пашинян встретился также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

 

Подробности встреч не сообщаются.

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