Пашинян подтвердил, что 9 мая посетит Москву

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сегодня, что 9 мая посетит Москву.

«Я принял приглашение президента России принять участие в праздновании Дня Победы», - заявил Никол Пашинян в парламенте.

Он отметил, что Армения проводит сбалансированную внешнюю политику.

«Она не предполагает, что мы будем строить наши отношения в одном направлении за счет других отношений. Более того, в логику этой политики не входит то, что мы не будем совершать визиты в Россию, не будем развивать или углублять наши отношения с Россией», - заметил Пашинян.