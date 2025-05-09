Пашинян подтвердил, что 9 мая посетит Москву - Mediamax.am

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Пашинян подтвердил, что 9 мая посетит Москву


Фото: Пресс-служба правительства РА (арховное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сегодня, что 9 мая посетит Москву.

«Я принял приглашение президента России принять участие в праздновании Дня Победы», - заявил Никол Пашинян в парламенте.

 

Он отметил, что Армения проводит сбалансированную внешнюю политику.

 

«Она не предполагает, что мы будем строить наши отношения в одном направлении за счет других отношений. Более того, в логику этой политики не входит то, что мы не будем совершать визиты в Россию, не будем развивать или углублять наши отношения с Россией», - заметил Пашинян.

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