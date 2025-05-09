Пашинян подтвердил, что 9 мая посетит Москву

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сегодня, что 9 мая посетит Москву.
«Я принял приглашение президента России принять участие в праздновании Дня Победы», - заявил Никол Пашинян в парламенте.
Он отметил, что Армения проводит сбалансированную внешнюю политику.
«Она не предполагает, что мы будем строить наши отношения в одном направлении за счет других отношений. Более того, в логику этой политики не входит то, что мы не будем совершать визиты в Россию, не будем развивать или углублять наши отношения с Россией», - заметил Пашинян.
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