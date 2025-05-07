Очередной раунд переговоров США с Ираном может пройти 10-11 мая

Ереван /Медиамакс/. Четвертый раунд американо-иранских переговоров может состояться 10-11 мая.

Как сообщает ТАСС, об этом со ссылкой на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа пишет Axios.

«Если этого не произойдет, то только из-за поездки Дональда Трампа на Ближний Восток», - отметил спецпосланник.

«Мы добиваемся определенного прогресса. Я надеюсь, что переговоры движутся в правильном направлении. Президент хочет, чтобы проблема была решена дипломатическим путем, если это возможно», - сказал Уиткофф.

5 мая официальный представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран готов продолжать вести непрямые переговоры с Вашингтоном и ожидает дату и место следующей встречи от Омана, выступающего в роли посредника.