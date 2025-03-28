Ильхам Алиев: «Армянский фашизм – это высшая точка фашизма»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «армянский фашизм – это высшая точка фашизма».

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая встрече с жителями в селе Сарыджалы Агдамского района в Нагорном Карабахе, президент Азербайджана заявил:

«Город Агдам и все села района были полностью разрушены ненавистным врагом, не осталось ни одного целого здания. Это еще раз демонстрирует сущность врага, его абсолютно необоснованную враждебность к нам. Неслучайно некоторые зарубежные эксперты, журналисты, посещая Агдам, не могут скрыть своего удивления и даже гнева.

Агдам называют «Хиросимой Кавказа». Но разница в том, что Хиросима была разрушена в результате атомной бомбардировки, а Агдам в течение 30 лет растаскивали по камням воры, армянские мародеры, и продавали их в разных местах. То есть это невиданное варварство. Я не раз говорил об этом: армянский фашизм – это высшая точка фашизма».

Ильхам Алиев также сказал:

«Как вы знаете, в ходе войны активные военные операции на Агдамском направлении не проводились. Противник построил мощные укрепления и все вокруг было заминировано, поэтому мы начали движение в направлении Агдама уже после освобождения Гадрута, Джебраила, Физули. И силы противника фактически оказались в осаде. Азербайджан вновь проявил гуманизм и дал врагу шанс добровольно покинуть эти земли.

Азербайджанское государство вновь проявило гуманизм к тем элементам, которые этого не заслуживают. Потому что по отношению к нам никакого гуманизма не проявлялось. Против нас был совершен геноцид. Наш народ подвергся большим страданиям. Наши города были разрушены, наши села и города были уничтожены».