Ильхам Алиев: «Армянский фашизм – это высшая точка фашизма» - Mediamax.am

1329 просмотров

Ильхам Алиев: «Армянский фашизм – это высшая точка фашизма»


Фото: https://www.trend.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «армянский фашизм – это высшая точка фашизма».

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая встрече с жителями в селе Сарыджалы Агдамского района в Нагорном Карабахе, президент Азербайджана заявил:

 

«Город Агдам и все села района были полностью разрушены ненавистным врагом, не осталось ни одного целого здания. Это еще раз демонстрирует сущность врага, его абсолютно необоснованную враждебность к нам. Неслучайно некоторые зарубежные эксперты, журналисты, посещая Агдам, не могут скрыть своего удивления и даже гнева.

 

Агдам называют «Хиросимой Кавказа». Но разница в том, что Хиросима была разрушена в результате атомной бомбардировки, а Агдам в течение 30 лет растаскивали по камням воры, армянские мародеры, и продавали их в разных местах. То есть это невиданное варварство. Я не раз говорил об этом: армянский фашизм – это высшая точка фашизма».

 

Ильхам Алиев также сказал:

 

«Как вы знаете, в ходе войны активные военные операции на Агдамском направлении не проводились. Противник построил мощные укрепления и все вокруг было заминировано, поэтому мы начали движение в направлении Агдама уже после освобождения Гадрута, Джебраила, Физули. И силы противника фактически оказались в осаде. Азербайджан вновь проявил гуманизм и дал врагу шанс добровольно покинуть эти земли.

 

Азербайджанское государство вновь проявило гуманизм к тем элементам, которые этого не заслуживают. Потому что по отношению к нам никакого гуманизма не проявлялось. Против нас был совершен геноцид. Наш народ подвергся большим страданиям. Наши города были разрушены, наши села и города были уничтожены».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Запечатленное Время | Март 28, 2025 15:50
Неделя в объективе: Миррен и Броснан, северное сияние, фотосессия невесты в Афинах

Внешняя политика | Март 28, 2025 15:06
«Сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем»

Внешняя политика | Март 28, 2025 13:26
Ильхам Алиев: «Армянский фашизм – это высшая точка фашизма»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025