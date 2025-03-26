Рубио и Пашинян заявили о недопустимости эскалации в любой форме - Mediamax.am

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Рубио и Пашинян заявили о недопустимости эскалации в любой форме


Фото: nationalreview.com


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Армении Никол Пашинян сошлись во мнении о недопустмости эскалации в любой форме на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США о телефонном разговоре Рубио и Пашиняна, состоявшемся 25 марта.

 

«Марко Рубио и Никол Пашинян обсудили общие интересы как стратегические партнеры. Госсекретарь приветствовал договоренность о мирном соглашении с Азербайджаном и подчеркнул важность прочного мира для обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе», - говорится в сообщении.

 

В сообщении пресс-службы премьер-министра Армения говорится:

 

«Собеседники обсудили вопросы, касающиеся стратегического партнерства Армении и США и региональную повестку.

 

Премьер-министр представил госсекретарю переговорные процессы, в результате которых было достигнуто согласование проекта «Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном». Собеседники договорились продолжить контакты Армения-США на высоком уровне».

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