Рубио и Пашинян заявили о недопустимости эскалации в любой форме

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Армении Никол Пашинян сошлись во мнении о недопустмости эскалации в любой форме на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США о телефонном разговоре Рубио и Пашиняна, состоявшемся 25 марта.

«Марко Рубио и Никол Пашинян обсудили общие интересы как стратегические партнеры. Госсекретарь приветствовал договоренность о мирном соглашении с Азербайджаном и подчеркнул важность прочного мира для обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе», - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы премьер-министра Армения говорится:

«Собеседники обсудили вопросы, касающиеся стратегического партнерства Армении и США и региональную повестку.

Премьер-министр представил госсекретарю переговорные процессы, в результате которых было достигнуто согласование проекта «Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном». Собеседники договорились продолжить контакты Армения-США на высоком уровне».