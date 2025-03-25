Глава МИД Турции совершит официальный визит в США

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 25-26 марта совершит официальный визит в США, где встретится с госсекретарем Марко Рубио и другими высокопоставленными американскими чиновниками.

В сообщении Анатолийского агентства новостей говорится, что этот визит станет первым для главы турецкой дипломатии в США после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Как сообщили дипломатические источники агентства, в ходе встреч планируется обсудить стратегические шаги в двусторонних отношениях между Анкарой и Вашингтоном, а также подготовку к предстоящим визитам на уровне глав государств.

«Особое внимание будет уделено региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как ситуация в Украине, Палестине и Сирии, а также возможностям для сотрудничества в этих областях. Во время визита Фидан изложит позиции Турции по ключевым региональным вопросам и подчеркнет поддержку стабильности и территориальной целостности Сирии. Также планируется обсудить важность отмены санкций против Сирии, усиление гуманитарного сотрудничества и восстановление региона», - говорится в сообщении.