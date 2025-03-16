Лукашенко и Рахмон выступили посредниками между Путиным и Алиевым

Ереван /Медиамакс/. Проводящие совместную неформальную встречу президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что «состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений».

Медиамакс отмечает, что последние телефонные контакты Путина и Алиева состоялись 24 и 28 декабря 2024 года – после катастрофы азербайджанского самолета. В 2025 году азербайджанская сторона несколько раз заявляла, что считает ответственной за сбитый самолет Россию.