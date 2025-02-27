Аджемоглу не исключает, что «Путин заключил сделку с Азербайджаном» - Mediamax.am

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Аджемоглу не исключает, что «Путин заключил сделку с Азербайджаном»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Экономист, лауреат Нобелевской премии Дарон Аджемоглу заявил, что из бывших советских республики Армения была лучше всего подготовлена для перехода к демократии.

«Переход от коммунизма к рыночной экономике и демократии всегда был очень сложным. Но, например, Польша и Чехия успешно справились с этим. И одна из причин этого - значительная помощь и руководство со стороны Европейского союза. Второй аспект: в этих странах уже существовало гражданское общество.

 

Посмотрите на все бывшие советские республики: нет практически ни одной, которая плавно прошла путь к демократии. Страна, которая, возможно, была лучше всех подготовлена с точки зрения человеческого капитала и поддержки за рубежом, - это Армения. Но Армения не добилась успеха ни с экономической точки зрения, ни с политической», - сказал он в интервью The Bell.

 

Дарон Аджемоглу прокомментировал также ситуацию на Кавказе.

 

«Еще одним регионом российского влияния был, конечно, Кавказ. И насколько я понимаю, Россия долгое время гарантировала, что Нагорный Карабах не будет захвачен Азербайджаном. И либо Путин решил не вмешиваться в защиту этого региона, либо негласно заключил сделку с Азербайджаном или кем-то еще. Но, возможно, мы видим пределы возможностей России проецировать силу даже в своем ближайшем окружении», - отметил экономист.

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