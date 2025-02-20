В Ереване прокомментировали слова Лаврова о преобразовании «3+3» в организацию

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сказала Медиамакс, что в вопросе региональной платформы сотрудничества «3+3» Ереван «руководствуется совместным коммюнике, принятым по итогам министерской встречи в октябре 2024 года».
Ани Бадалян сказала об этом, комментируя по просьбе Медиамакс выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Государственной думе 19 февраля, в котором, он, в частности, заявил что, что на последней встрече в формате «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия, РФ, Турция, Иран) «было принято решение из этой консультационной платформы сделать более структурированную организацию».
«В настоящее время мы руководствуемся совместным коммюнике, принятым по итогам министерской встречи в октябре 2024 года, которое обозначает рамки сотрудничества, представляющие взаимный интерес. На данный момент основой позиции Армении является согласованное и совместно принятое коммюнике», - отметила пресс-секретарь МИД Армении.
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